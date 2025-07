Switch 2 : Nintendo veut des développement de jeux plus courts et donc moins chers

Confrontée à l’augmentation continue des coûts de production des jeux vidéo, Nintendo envisage d’adapter sa stratégie pour la Switch 2 en raccourcissant les cycles de développement de certains titres.

Lors d’une récente séance de questions-réponses avec les investisseurs, le président Shuntaro Furukawa a reconnu que la création de jeux devenait de plus en plus coûteuse, avec des projets toujours plus vastes, longs et complexes.

Equation économique

Cette évolution alourdit les budgets et accentue les risques financiers dans une industrie déjà qualifiée de très risquée. Pour éviter de répercuter entièrement ces coûts sur les joueurs, Nintendo mise sur une autre approche.

Plutôt que d’imposer un tarif uniforme élevé, comme l’a illustré le lancement de Mario Kart World à 90 euros – un prix justifié par sa valeur, mais présenté comme non généralisable – la firme veut conserver une tarification variable afin de rester attractive.

La réponse à cette équation économique pourrait donc venir d’une meilleure maîtrise des délais de production. Nintendo souhaite réduire l’envergure de certains projets tout en maintenant l’originalité et la qualité qui font sa réputation.

Shuntaro Furukawa a affirmé qu’il était possible de proposer des expériences nouvelles tout en limitant les durées de développement, même s’il n’a pas donné d’exemple concret pour le moment. Cette volonté s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’efficacité du développement, mêlant innovation, contrôle budgétaire et accessibilité des prix.