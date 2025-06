Steam Beta intègre désormais un support natif pour Apple Silicon sur Mac

Valve a discrètement lancé une version bêta du client Steam fonctionnant nativement sur les puces Apple Silicon, mettant ainsi fin à sa dépendance envers la couche de traduction Rosetta 2.

Une amélioration significative des performances

Cette mise à jour du client Steam élimine la surcharge de performances qui pénalisait les joueurs Mac depuis la transition d’Apple vers ses propres puces. L’interface basée sur Chromium, qui pouvait occasionnellement ralentir considérablement, fonctionne désormais directement sur Apple Silicon sans passer par l’émulation Intel.

Les premiers utilisateurs rapportent un temps de lancement nettement plus rapide ainsi qu’une navigation plus fluide dans le magasin et la bibliothèque. La différence est immédiatement perceptible, même pour des actions simples comme le changement d’onglet, qui deviennent fluides au lieu d’être saccadées.

Fin de Rosetta 2 annoncée par Apple

Apple a annoncé cette semaine, lors de la WWDC, que macOS Tahoe serait la dernière version à supporter les Mac équipés de processeurs Intel, avec une dépréciation prévue pour Rosetta 2. À partir de macOS 28, Apple précise qu’une version limitée de Rosetta 2 restera disponible uniquement pour les jeux plus anciens reposant sur des frameworks Intel.

Comment accéder à la bêta Steam pour Apple Silicon

Les utilisateurs Mac peuvent accéder à cette bêta directement via les paramètres de Steam. Rendez-vous dans la section Interface, sélectionnez « Steam Beta Update » dans le menu déroulant de participation à la bêta du client, puis redémarrez l’application pour télécharger la mise à jour d’environ 230 Mo.

Pour vérifier que la version native est en cours d’exécution, ouvrez le Moniteur d’activité : Steam devrait alors apparaître avec la mention « Type : Apple » au lieu de « Type : Intel ».