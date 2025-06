Game Pass : Xbox serait sur le point d’augmenter son prix

Le Xbox Game Pass continue d’enrichir son catalogue à un rythme soutenu, avec des titres de plus en plus ambitieux comme Alters, disponible dès aujourd’hui. Cette dynamique constante contribue à faire du service l’un des abonnements les plus attractifs pour les joueurs. Mais cette stratégie de contenu intensif pourrait avoir un revers : une nouvelle hausse de tarif semble se profiler à l’horizon.

Code repéré

Un élément repéré dans le code du site xCloud – la chaîne de caractères « SubscriptionPriceIncrease » – alimente les spéculations sur une augmentation imminente. Microsoft n’a encore rien confirmé officiellement, mais ce type d’indice technique a souvent précédé des annonces similaires par le passé.

Il faut rappeler qu’en septembre 2024, les tarifs ont déjà été revus à la hausse :

PC Game Pass : passé de 9,99 € à 11,99 € par mois

: passé de 9,99 € à par mois Xbox Game Pass Ultimate : de 14,99 € à 17,99 €

: de 14,99 € à Xbox Game Pass Core : de 59,99 € à 69,99 € par an

Une nouvelle révision pourrait porter l’abonnement Ultimate à près de 20 € par mois, un seuil symbolique qui pourrait provoquer des réactions mitigées, même chez les utilisateurs les plus fidèles. Bien que la richesse du catalogue justifie partiellement le coût, certains abonnés pourraient commencer à se poser la question de la rentabilité à long terme, surtout dans un contexte de multiplication des services concurrents et de pression sur le pouvoir d’achat.