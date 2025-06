François Bayrou demande aux géants de la tech d’aider « les petits »

Lors du salon VivaTech 2025 à Paris, le Premier ministre François Bayrou a mis en avant l’importance d’une collaboration renforcée entre les grands groupes technologiques et les jeunes entreprises françaises, en particulier dans les secteurs de l’intelligence artificielle et du numérique.

“Stratégie de conquête”

Selon lui, le développement d’une stratégie nationale ambitieuse dans ces domaines passe par une véritable solidarité industrielle. « Il n’y a de stratégie de conquête que si les grands aident les petits », a-t-il déclaré, saluant les avancées de la French Tech malgré un contexte économique difficile.

La ministre déléguée à l’IA et au Numérique, Clara Chappaz, a présenté les résultats du programme « Je choisis la French Tech », lancé en 2023. Dix grands groupes, dont Capgemini et Sopra Steria, ont désormais investi plus d’un milliard d’euros dans des solutions issues de start-ups françaises.

Cette dynamique, selon Chappaz, permet aux jeunes entreprises d’accélérer leur développement et de renforcer leur impact dans l’écosystème technologique.

Dans le secteur public, des initiatives concrètes émergent également. Le ministre de la Fonction publique, Laurent Marcangeli, a annoncé un partenariat avec la start-up Mistral pour équiper 10 000 agents publics d’un assistant conversationnel basé sur l’IA, baptisé « Le Chat ». Inspirée des technologies comme ChatGPT, cette solution pourrait à terme être déployée à l’ensemble des 5,7 millions de fonctionnaires français.

François Bayrou a salué cette démarche comme un levier de modernisation des services publics et d’amélioration des services rendus aux citoyens.