AirPods Pro 3 : pas de sortie avant l’année prochaine, selon un analyste

Selon l’analyste Jeff Pu de GF Securities Hong Kong, Apple pourrait lancer les AirPods Pro 3 en 2026, une prédiction en contradiction avec les estimations précédentes d’une sortie beaucoup plus proche.

Le calendrier des produits Apple de Jeff Pu (via @jukanlosreve) constitue une surprise. En effet, Mark Gurman de Bloomberg avait affirmé en février dernier que de nouveaux AirPods dotés d’un suivi du rythme cardiaque étaient « à quelques mois » d’une sortie potentielle fin 2025 au plus tôt. De plus, le contributeur de MacRumors, Steve Moser, avait récemment découvert des références aux AirPods Pro 3 dans la bêta d’iOS 26.

Incertitudes sur les modèles d’AirPods concernés

Dans un rapport récent, l’analyste Ming-Chi Kuo avait également estimé qu’aucune mise à jour majeure des AirPods n’arriverait avant 2026, année où il prévoit que des AirPods équipés de caméras infrarouges entreraient en production de masse. Toutefois, il n’était pas clair si Kuo parlait des AirPods classiques ou des versions Pro, et l’analyste n’a pas répondu aux demandes de clarification.

Un calendrier de sortie inhabituel pour Apple

Historiquement, Apple a lancé les mises à jour significatives de ses AirPods en même temps que ses nouveaux iPhone. Ainsi, un événement en septembre, probablement conjoint à la sortie de la gamme iPhone 17, était considéré comme la période de lancement la plus plausible. Une sortie en 2026 marquerait quatre années complètes depuis les débuts des AirPods Pro 2, lancés en septembre 2022.

Les priorités d’Apple pour 2025 et au-delà

La feuille de route de Jeff Pu indique qu’Apple concentrera ses efforts sur d’autres produits en 2025. L’analyste prévoit notamment la sortie de l’Apple Watch Series 11 et de l’Apple Watch Ultra 3 cette année, ce qui ne constitue pas réellement une surprise. Plus notable encore, il annonce également la sortie cette année de la fameuse tablette HomePad, sans toutefois fournir de date précise.

Pour 2026, Pu anticipe donc la sortie des AirPods Pro 3, aux côtés de l’Apple Watch Series 12 et d’un nouveau modèle du casque Vision Pro. À plus long terme, à partir de 2027, il prévoit également l’arrivée du suivi sanguin sur l’Apple Watch ainsi que le lancement du casque « Vision Air » et de lunettes intelligentes.

Fonctionnalités attendues pour les AirPods Pro 3

Les AirPods Pro 3 devraient offrir une amélioration significative de la réduction active du bruit, ainsi qu’un suivi du rythme cardiaque, similaire à celui récemment annoncé sur les Powerbeats Pro 2. La dernière mise à jour des AirPods Pro par Apple remonte à septembre 2023, avec l’ajout d’un boîtier de recharge USB-C.