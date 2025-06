macOS Tahoe : design Liquid Glass, app Téléphone, Traduction en direct et plus

Apple a dévoilé macOS Tahoe 26 lors de la WWDC 2025, introduisant une refonte visuelle spectaculaire, de nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence et des améliorations de Continuité renforçant l’intégration entre Mac et iPhone.

Un nouveau design inspiré du verre liquide

La mise à jour repose sur un tout nouveau design baptisé Liquid Glass, un matériau translucide qui reflète les éléments environnants. Le Dock, les barres latérales et les barres d’outils ont été repensés pour mettre le contenu au centre, et la barre de menu devient totalement transparente, offrant une impression d’écran agrandi.

Les utilisateurs peuvent personnaliser davantage l’interface : icônes d’applications teintées, dossiers colorés avec emojis et Centre de Contrôle réorganisé.

Une application Téléphone native sur Mac

macOS Tahoe apporte l’application Téléphone sur Mac, avec l’accès aux appels récents, contacts et messages vocaux. Parmi les nouveautés, Call Screening répond automatiquement aux numéros inconnus et collecte les informations de l’appelant. Hold Assist permet de rester en ligne dans une file d’attente tout en poursuivant son travail sur Mac.

Activités en direct et iPhone Mirroring

Les Live Activities de l’iPhone apparaissent maintenant dans la barre de menu du Mac, avec des mises à jour en temps réel pour les vols, les courses et les scores sportifs. Un clic permet d’ouvrir iPhone Mirroring pour consulter plus de détails ou effectuer des actions.

Un Spotlight plus intelligent

Spotlight reçoit sa plus grande mise à jour à ce jour. Il classe tous les résultats de recherche de manière intelligente, introduit des filtres pour les types de fichiers et permet d’effectuer des centaines d’actions sans quitter l’outil : envoyer un e-mail, créer une note, lancer un podcast… Il apprend les habitudes de l’utilisateur et propose des actions personnalisées, avec des raccourcis claviers pour les tâches récurrentes.

Traduction en direct et automatisation plus intelligente

Apple Intelligence s’étend avec la traduction en temps réel dans Messages, FaceTime et les appels téléphoniques, le tout en traitement local pour garantir la vie privée. L’app Raccourcis devient plus puissante avec des actions intelligentes intégrant directement les modèles d’Apple Intelligence pour des automatisations complexes.

Genmoji, Image Playground et organisation automatique

Les outils Genmoji et Image Playground s’améliorent, permettant de modifier des emoji existants et d’accéder à de nouveaux styles créatifs comme la peinture à l’huile ou l’illustration vectorielle, grâce à l’intégration de ChatGPT. Apple Intelligence peut aussi identifier les actions à effectuer depuis un e-mail ou un site web, et les organiser automatiquement dans des rappels catégorisés.

Une application Apple Games pour le jeu

macOS Tahoe introduit une nouvelle application Apple Games, centralisant l’expérience de jeu avec recommandations personnalisées et fonctions sociales. Le Game Overlay donne accès aux réglages système et aux interactions avec ses amis sans quitter un jeu, tandis qu’un mode économie d’énergie prolonge les sessions de jeu sur batterie.

Autres améliorations notables

Safari offre maintenant un chargement des pages 50 % plus rapide et jusqu’à quatre heures de lecture vidéo supplémentaires par rapport à Chrome. L’application Journal arrive sur Mac avec synchronisation multi-appareils. Messages gagne des fonds d’écran et des sondages. Enfin, l’accessibilité progresse avec des améliorations pour la loupe et l’accès au braille.

macOS Tahoe 26 est disponible en version bêta pour les développeurs depuis lundi soir. Une bêta publique est attendue le mois prochain, avec une sortie générale prévue pour l’automne 2025.