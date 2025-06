Apple présente « Liquid Glass », sa nouvelle interface logicielle unifiée

Apple a annoncé une refonte complète de l’ensemble de ses plateformes logicielles baptisée “Liquid Glass“.

Une nouvelle langue de design pour tout l’univers Apple

Dévoilée simultanément pour iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, visionOS et CarPlay, Liquid Glass constitue pour la première fois une langue de design universelle. Lors de la keynote d’ouverture de la WWDC, Craig Federighi, responsable des logiciels chez Apple, a déclaré : « Apple Silicon est devenu incroyablement puissant, permettant des logiciels, des effets visuels et des expériences que nous ne faisions qu’imaginer auparavant. »

Un design inspiré par visionOS

Inspiré par visionOS, Liquid Glass est appliqué partout dans le système. Les coins arrondis sont pensés pour être en harmonie avec les écrans incurvés des appareils. Ce design se comporte comme du verre réel, changeant de forme pour offrir plus d’options ou lors des transitions entre les vues.

Icônes repensées et nouveau style visuel

Les icônes d’applications ont été entièrement repensées avec plusieurs couches de Liquid Glass. Un nouveau style transparent vient enrichir l’expérience visuelle, en plus du mode clair et du mode sombre. Apple a présenté des changements de design dans plusieurs applications : Appareil photo, Photos, Safari, Téléphone, FaceTime, et bien d’autres.

Un écran verrouillé plus dynamique

L’écran verrouillé propose désormais une horloge adaptative qui change de taille selon l’espace disponible, la prise en charge des photos 3D, et l’intégration de pochettes d’albums animées occupant tout l’écran.

Apple présente Liquid Glass comme la base de son design pour les années à venir.