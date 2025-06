YouTube Premium augmente de 25% son prix pour l’offre famille

YouTube Premium vient d’augmenter significativement le tarif de son abonnement famille, qui passe de 23,99 € à 29,99 € par mois, soit une hausse de 25 %. Cette formule, qui permet à six membres d’un même foyer de profiter des avantages de YouTube Premium, devient donc nettement plus onéreuse.

Toujours la même rengaine

Pour justifier cette augmentation, YouTube adopte le discours habituel centré sur l’amélioration du service.

Dans un message adressé aux abonnés, la plateforme explique : « Afin que nous puissions continuer à proposer un service et des fonctionnalités de qualité, le prix de votre abonnement passe à 29,99 €/mois. Nous ne prenons pas ces décisions à la légère. Ce changement de tarif nous permettra de continuer à améliorer Premium et à soutenir les créateurs et artistes que vous regardez sur YouTube. »

Pour rappel, l’abonnement Premium permet de supprimer les publicités sur les vidéos, de télécharger du contenu pour le visionner hors ligne, de continuer la lecture en arrière-plan sur mobile, et d’accéder au service de streaming musical YouTube Music. L’offre famille regroupe tous ces avantages pour un total de six utilisateurs, ce qui restait jusque-là compétitif par rapport aux abonnements individuels.

YouTube précise que les utilisateurs restent libres de résilier leur abonnement à tout moment, sans frais. L’offre individuelle, elle, est maintenue à 12,99 € par mois, tandis que l’abonnement étudiant reste proposé à 7,99 €. Chaque formule continue d’inclure un mois d’essai gratuit.