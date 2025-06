Fermeture de Pornhub : l’Arcom réfléchit à sanctionner les VPN qui contournent le blocage

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) pourrait bientôt sévir contre Aylo, l’éditeur des sites pornographiques Pornhub, YouPorn et Redtube.

Ces plateformes, désormais inaccessibles en France métropolitaine depuis le 4 juin 2025, restent toutefois disponibles dans certaines collectivités ultramarines comme la Guadeloupe ou la Réunion. Une faille géographique qui pourrait peser lourdement dans la balance, alors que l’Arcom envisage des sanctions.

Lourdes sanctions

La suspension décidée par Aylo vise à éviter l’application d’une nouvelle loi, effective depuis le 7 juin, imposant une vérification stricte de l’âge des utilisateurs. L’entreprise justifie son retrait en invoquant des préoccupations liées à la vie privée et au risque de fuites de données sensibles.

Mais cette stratégie de retrait partiel n’est pas sans conséquence. L’Arcom, qui a confirmé avoir constaté cette accessibilité, discutera des suites à donner lors de sa réunion plénière du 11 juin.

Aylo affirme vouloir corriger la situation avant l’entrée en vigueur complète de la loi. En cas de non-conformité, les sanctions prévues sont lourdes : jusqu’à 500 000 euros d’amende ou 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, sans compter le blocage technique par les intermédiaires.

Par ailleurs, la montée en flèche de l’usage des VPN, qui permettent de contourner les restrictions géographiques, n’échappe pas non plus à l’Arcom. Proton VPN a enregistré une hausse de 1 000 % des inscriptions, et NordVPN de 170 %. L’autorité s’intéresse de près à ces outils, notamment sous l’angle de leur rôle en tant que fournisseurs de DNS, déjà ciblés dans d’autres contextes judiciaires. Une surveillance qui pourrait annoncer de nouvelles mesures de contournement à venir.