L’iPhone pourrait adopter un capteur photo de 200 MP similaire au Galaxy S25 Ultra de Samsung

Selon Digital Chat Station, un compte très suivi sur le réseau social chinois Weibo qui a déjà révélé avec précision certaines informations concernant les produits Apple, la firme de Cupertino serait actuellement en train de tester un capteur photo de 200 mégapixels.

Un capteur haute résolution en test chez Apple

La publication de Digital Chat Station ne donne pas beaucoup plus de précisions, mais il est probable que ce capteur de 200 mégapixels serait destiné à la caméra principale à l’arrière d’un futur modèle haut de gamme d’iPhone. Samsung a déjà introduit un tel capteur sur ses modèles Galaxy S23 Ultra en 2023, et a continué à l’intégrer dans les Galaxy S24 Ultra et Galaxy S25 Ultra.

Quels avantages pour un capteur de 200 mégapixels ?

Avec une caméra aussi performante, un iPhone pourrait capturer des photos beaucoup plus détaillées, offrant une résolution élevée permettant des recadrages importants ou des impressions grand format sans perte de qualité.

Cette avancée technologique positionnerait Apple sur un pied d’égalité avec ses concurrents directs sur le marché des smartphones premium, notamment Samsung qui utilise déjà cette technologie.

Une intégration qui ne serait pas immédiate

Cependant, il est peu probable de voir ce capteur de 200 MP dès cette année. En effet, les futurs iPhone 17 Pro attendus cette année devraient être équipés de caméras principales de 48 mégapixels. De plus, aucune rumeur n’évoque encore l’intégration d’un tel capteur dans les iPhone 18 Pro.

Ainsi, l’arrivée de ce capteur photo de 200 mégapixels sur l’iPhone pourrait être prévue pour dans quelques années, Apple prenant traditionnellement son temps pour perfectionner chaque innovation avant son intégration dans ses produits.