La Switch 2 est disponible à la vente en France !

La Nintendo Switch 2 est enfin disponible à l’achat, suscitant un engouement considérable après le succès phénoménal de sa prédécesseure. Les premiers stocks sont accessibles en ligne chez plusieurs enseignes françaises.

On la trouve par exemple à 439,99 euros sur CDiscount, tandis que d’autres grandes enseignes comme la FNAC, Darty ou Boulanger l’affichent autour de 469,99 euros. Des packs incluant le jeu Mario Kart World sont aussi proposés à un tarif de 499,99 euros, une offre qui semble attirer de nombreux acheteurs dès le lancement.

Un line-up un peu maigre

Côté jeux, plusieurs titres sont déjà disponibles dès la sortie ou en précommande. Parmi eux, on retrouve Donkey Kong Bonanza, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom ou encore Yakuza Zero Director’s Cut. Le line-up est en tout cas un peu maigre.

Les prix peuvent varier de manière importante selon les distributeurs : certains jeux sont affichés à 59,90 euros, tandis que d’autres atteignent 79,99 euros chez des enseignes comme Boulanger.

Côté technique, la Switch 2 conserve le format hybride de la première génération, permettant de jouer aussi bien en portable qu’en mode TV.

Elle embarque un écran LCD de 7,9 pouces en Full HD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, compatible HDR10, et intégrant le VRR, le DRS et la technologie DLSS via une puce Nvidia spécialement développée.

Ce nouveau hardware promet une expérience graphique nettement améliorée, particulièrement en mode docké, avec une résolution pouvant atteindre la 4K. En contrepartie, l’autonomie est réduite par rapport à la Switch originale.

La console bénéficie aussi d’un système de cartouches repensé et de sticks analogiques à fixation magnétique. Enfin, la compatibilité avec les jeux de la première Switch est globalement assurée, même si quelques exceptions subsistent.