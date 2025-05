Telegram s’associe à xAI pour intégrer Grok

Telegram a récemment scellé un partenariat stratégique d’envergure avec xAI, la société fondée par Elon Musk, pour intégrer Grok, son intelligence artificielle générative, à la messagerie.

Pavel Durov, fondateur de Telegram, a annoncé que l’accord, d’une durée d’un an, implique un versement de 300 millions de dollars, à la fois en numéraire et en actions. En plus de cette somme, Telegram percevra 50 % des revenus issus des abonnements xAI souscrits via sa plateforme.

Base d’utilisateurs massive

Cette formule permet à Telegram de capitaliser sur sa base d’utilisateurs massive – estimée à plus d’un milliard – tout en ouvrant à xAI un accès privilégié à un public élargi.

Grok, déjà disponible sur X (anciennement Twitter) mais réservé aux abonnés payants, fera son arrivée sur Telegram à l’été 2025, sans date précise annoncée pour le moment.

Ce partenariat, bien qu’il puisse sembler déséquilibré sur le papier, offre à xAI une opportunité stratégique de démocratiser l’usage de son assistant IA et d’accélérer le retour sur ses investissements.

Dans un contexte où la concurrence dans le domaine de l’intelligence artificielle générative s’intensifie, cet accord permet à xAI de se positionner plus solidement face à des rivaux comme OpenAI, Anthropic ou Google.