Xiaomi annonce sa propre puce pour rivaliser avec Apple Silicon

Le concurrent chinois d’Apple, Xiaomi, a dévoilé aujourd’hui la Xring O1, une puce personnalisée gravée en 3 nm conçue pour concurrencer les puces Apple Silicon, selon Bloomberg.

Une stratégie inspirée du modèle Apple

Xiaomi prévoit de passer progressivement ses appareils à des puces conçues en interne, à l’image d’Apple. La Xring O1 sera intégrée dans un premier temps à trois appareils, dont la Xiaomi Tablet 7 Ultra, une nouvelle tablette de 14 pouces fraîchement annoncée.

Tout comme les dernières puces Apple, la Xring O1 repose sur un procédé de gravure en 3 nm. Xiaomi s’est directement interrogée : « Nous voulons aussi faire partie des leaders dans la conception de puces. Puisque nos téléphones visent les iPhone, nos puces peuvent-elles rivaliser avec celles d’Apple ? »

Une puce prometteuse, mais pas encore au niveau d’Apple

La Xring O1 reste en retrait face aux dernières puces Apple sur certains aspects, comme la fréquence du processeur, mais Xiaomi a tout de même insisté sur l’exploit que représente sa conception.

Des ambitions massives en R&D

Lors d’un événement spécial à Pékin dédié à la présentation de la puce et de la tablette, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a déclaré que l’entreprise investirait 200 milliards de yuans (environ 27,8 milliards de dollars) dans la recherche et développement au cours des cinq prochaines années. Sur cette somme, au moins 7 milliards seront alloués au développement et à l’amélioration de ses propres technologies de puces sur la prochaine décennie.