WWDC 2025 : les cinq annonces les plus attendues

Le temps passe vite, et nous sommes déjà à moins d’un mois de la WWDC 2025, où Apple dévoilera ses prochaines mises à jour logicielles. Les rumeurs s’intensifient à l’approche de l’événement, et voici les nouveautés que nous attendons avec impatience.

Un tout nouveau design pour iOS 19

Apple préparerait une refonte majeure de l’interface d’iOS 19, inspirée de visionOS. On s’attend à l’arrivée de boutons arrondis, d’éléments d’interface plus translucides et à un style visuel simplifié. Ce serait la plus grande transformation d’iOS depuis iOS 7, qui avait divisé les utilisateurs à sa sortie. Il est probable que cette nouvelle version suscite à nouveau des réactions partagées.

Le nom de macOS 16 enfin révélé

La WWDC est toujours l’occasion de découvrir le nom du futur macOS, un moment très attendu par les fans. Depuis 2013, Apple baptise ses systèmes d’exploitation en référence à des lieux emblématiques de Californie. Parmi les noms encore en réserve : Condor, Redwood, Shasta, Skyline, Pacific, Miramar, Mammoth, Grizzly, Redtail, Tiburon ou encore Rincon.

De nouvelles interfaces pour les apps

Avec le nouveau look d’iOS 19, les applications Apple vont elles aussi adopter ce nouveau langage visuel. On peut s’attendre à des boutons plus transparents, des menus contextuels qui se détachent, des barres d’onglets arrondies et une esthétique brillante inspirée de visionOS. L’objectif est de mettre davantage en valeur le contenu.

Une autonomie améliorée grâce à l’IA

iOS 19 devrait introduire une fonctionnalité de gestion intelligente de la batterie, pilotée par l’intelligence artificielle. Ce nouveau mode analysera votre usage pour effectuer des ajustements automatiques et réduire la consommation énergétique. Il pourra limiter l’activité des apps ou des fonctions système selon vos habitudes.

Traduction en temps réel avec les AirPods

Apple travaille sur une fonctionnalité qui permettra aux AirPods de traduire des conversations en direct, une nouveauté attendue dans iOS 19 et via une mise à jour du firmware des écouteurs. Cette fonction serait probablement réservée aux AirPods Pro, et pourrait être liée à l’arrivée des AirPods Pro 3 cette année.

La WWDC 2025 débutera avec une keynote le 9 juin à 19 heures, heure de Paris. Apple diffusera l’événement en direct.