iOS 18 : une fuite révèle qu’Apple a testé des MacBook Pro M3 Ultra

La puce M3 Ultra, la plus puissante de la gamme Apple à ce jour, est actuellement réservée au Mac Studio. Mais une nouvelle fuite révèle qu’Apple aurait également testé cette puce dans des MacBook Pro.

Une découverte dans le code d’iOS 18

Sur la plateforme chinoise BiliBili, un utilisateur affirme avoir découvert des références à des MacBook Pro inédits dotés de la puce M3 Ultra dans une version interne d’iOS 18, utilisée sur un prototype d’iPhone 16. Le fichier concerné, situé dans le dossier /AppleInternal/Diags/Tests/ , mentionne les codenames J514d et J516d.

Les codes J514 et J516 correspondent respectivement aux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puces M3 Pro et M3 Max, lancés en octobre 2023. Le suffixe « d » évoque probablement la variante Ultra, à l’image du Mac Studio M3 Ultra identifié sous le nom J575d.

Il s’agirait ainsi de la première trace d’un MacBook Pro équipé d’une puce Ultra, une configuration qu’Apple n’a jamais commercialisée jusqu’ici.

Une puce trop puissante pour un MacBook Pro ?

La puce M3 Ultra est à ce jour le processeur le plus performant conçu par Apple. Elle intègre jusqu’à 32 cœurs CPU, 80 cœurs GPU et peut gérer jusqu’à 512 Go de mémoire unifiée — des spécifications impressionnantes qui auraient fait du MacBook Pro un monstre de puissance… dans un univers parallèle.

Mais à la place, Apple a mis à jour ses MacBook Pro 14 et 16 pouces avec des puces M4, M4 Pro et M4 Max à l’automne dernier. Il est probable qu’Apple ait renoncé à intégrer la M3 Ultra dans ses ordinateurs portables pour préserver l’autonomie et gérer la dissipation thermique, des contraintes plus critiques sur un portable que sur un ordinateur de bureau.

Actuellement, la puce M4 Max permet de configurer un MacBook Pro avec jusqu’à 16 cœurs CPU, 40 cœurs GPU et 128 Go de mémoire unifiée.

En résumé, il semble qu’Apple ait sérieusement envisagé des MacBook Pro avec la puce M3 Ultra, même si ces modèles ne verront sans doute jamais le jour.