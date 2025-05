Le français Mistral dévoile Devstral, une IA conçue pour coder

Malgré leurs imperfections persistantes, les modèles de langage modernes excellent souvent en programmation. S’inscrivant dans cette dynamique, la startup française Mistral dévoile Devstral, un modèle d’IA open source dédié au code.

Facilité d’utilisation

Contrairement à son prédécesseur Codestral, Devstral est distribué sous la licence permissive Apache 2.0, ce qui autorise un usage commercial. Ce nouvel outil, spécifiquement entraîné pour le développement logiciel, rivalise avec des solutions issues de géants comme Google ou DeepSeek.

En effet, d’après le benchmark SWE-Bench Verified, Devstral surpasserait les modèles Gemma 3 27B et DeepSeek V3, ce qui constitue une performance remarquable compte tenu des moyens plus modestes de Mistral.

Outre ses capacités, Devstral se distingue par sa légèreté et sa facilité d’utilisation : il peut être exécuté localement sur une carte graphique Nvidia RTX 4090 ou un Mac doté de 32 Go de RAM. Il est compatible avec des frameworks d’agents comme OpenHands et SWE-Agent, facilitant l’exploration de code, la gestion multi-fichiers et l’intégration dans des systèmes autonomes.

Disponible via Hugging Face et l’API de Mistral, Devstral est le troisième outil lancé par la jeune pousse en mai, après le modèle Mistral Medium 3 et le chatbot Le Chat Enterprise, conçu pour les usages professionnels. Une fois de plus, la startup française prouve qu’elle peut rivaliser avec les plus grands sur le terrain stratégique de l’IA appliquée à la programmation.