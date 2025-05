La France interdit à Pavel Durov, PDG de Telegram, de se rendre aux États-Unis

Les autorités françaises ont rejeté la demande de Pavel Durov, fondateur de Telegram, qui souhaitait se rendre aux États-Unis afin de rencontrer des investisseurs. Le parquet de Paris a estimé que ce déplacement ne revêtait pas un caractère « impératif ou justifié », justifiant ainsi son refus.

Six chefs d’accusation

Durov, arrêté en août 2024 dans un aéroport en France et mis en examen en septembre pour six chefs d’accusation liés à des activités illicites présumées sur sa messagerie, reste soumis à un contrôle judiciaire strict. Celui-ci lui interdit de quitter le territoire français sans autorisation préalable, à l’exception d’un séjour accordé à Dubaï entre mars et avril.

Depuis son arrestation, Pavel Durov a multiplié les critiques à l’encontre des autorités françaises. Il a notamment accusé Paris, et plus particulièrement Nicolas Lerner, le chef de la DGSE, d’avoir tenté de faire pression sur Telegram afin de censurer des voix conservatrices, en particulier lors du second tour de l’élection présidentielle en Roumanie.

Le gouvernement français a catégoriquement démenti ces allégations. Pour l’heure, ni ses avocats en France ni son porte-parole aux États-Unis n’ont réagi publiquement à la décision de justice refusant ce nouveau déplacement.