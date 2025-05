Nintendo annonce son retour à la Gamescom pour la Switch 2

Une bien belle nouvelle. Nintendo signe son grand retour à la Gamescom en 2025, après une absence remarquée lors de l’édition précédente. L’événement, qui se tiendra du 21 au 24 août à Cologne, en Allemagne, accueillera donc la firme japonaise sur place, comme elle l’a confirmé via son compte X (anciennement Twitter) allemand.

Quels jeux seront présentés ?

Si aucun détail précis n’a encore été communiqué sur les titres qui seront présentés, l’attention devrait naturellement se porter sur la Switch 2, dont la sortie est prévue le 5 juin.

À cette date, les deux jeux phares du lancement – Mario Kart World et Donkey Kong Bananza – seront déjà commercialisés. Nintendo pourrait donc en profiter pour mettre en lumière d’autres projets en cours.

Parmi les candidats les plus probables : Metroid Prime 4: Beyond, attendu sur Switch 1 et Switch 2, avec une sortie prévue courant 2025. Une démo plus avancée que celle dévoilée durant les tournées Switch 2 n’est pas à exclure.

Autre titre susceptible de figurer en bonne place sur le stand Nintendo : Légendes Pokémon : Z-A, prévu pour la fin 2025 sur les deux consoles. Ce jeu, très attendu par les fans, pourrait bénéficier d’un premier aperçu jouable.

Toutefois, fidèle à sa tradition, Nintendo pourrait aussi surprendre avec une annonce inattendue. L’idée d’un nouvel épisode de Mario, successeur spirituel de Super Mario Odyssey, circule déjà dans certaines discussions.

Ce retour en Allemagne a tout d’un mouvement stratégique. L’absence de Nintendo à la Gamescom 2024 avait été perçue comme un désengagement temporaire, sans doute lié à la fin de vie de la première Switch.