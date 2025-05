Le marché des paris en ligne en France en 2025 : croissance, régulation et perspectives

En 2025, le marché français des paris en ligne connaît une dynamique sans précédent, portée par des événements sportifs majeurs, une adoption numérique accrue et des stratégies marketing offensives. Cependant, cette expansion soulève également des questions sur la régulation, la protection des joueurs et l’avenir du secteur.

Une croissance soutenue par un calendrier sportif exceptionnel

L’année 2024 a été marquée par des événements sportifs majeurs tels que l’Euro de football et les Jeux Olympiques de Paris, qui ont stimulé le marché des jeux d’argent en ligne. Le produit brut des jeux (PBJ) a atteint 14 milliards d’euros, en hausse de 4,7 % par rapport à 2023. Les paris sportifs en ligne ont particulièrement bénéficié de cette dynamique, avec un PBJ de près de 1,8 milliard d’euros, en croissance de 19 % sur un an.

Cette croissance s’accompagne d’une augmentation du nombre de comptes joueurs actifs (CJA), qui s’élève à 5,7 millions, soit une hausse de 11 % par rapport à 2023. La population des parieurs sportifs se rajeunit également, avec 30 % d’entre eux âgés de 18 à 24 ans, et se féminise progressivement.

Un marché dominé par des acteurs majeurs

La Française des Jeux (FDJ), désormais renommée FDJ United, consolide sa position de leader sur le marché français des jeux d’argent et de hasard. Avec un PBJ dépassant pour la première fois les 7 milliards d’euros (+6 % par rapport à 2023), FDJ United détient près de 50 % de part de marché. Cette progression est principalement portée par la loterie (5,8 milliards d’euros, +5 % de PBJ).

D’autres opérateurs prétendant au titre de meilleur site de paris tels que Betclic, Winamax, Unibet et Netbet continuent également de jouer un rôle important sur le marché, offrant une diversité d’options aux parieurs français.

Régulation et encadrement du marché

Le marché français des jeux d’argent en ligne est strictement encadré par l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), qui veille à la protection des joueurs et à la prévention du jeu excessif. En 2025, l’ANJ a délivré de nouveaux agréments à des opérateurs tels que FDJ online betting and gaming France (OBGF), renforçant ainsi la régulation du secteur.

Par ailleurs, l’ANJ a approuvé le plan d’actions de la FDJ visant à prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs pour l’année 2025.

Publicité et marketing : une stratégie offensive

Les opérateurs de paris en ligne ont intensifié leurs efforts marketing en 2025, avec une augmentation de 11 % des budgets promotionnels par rapport à l’année précédente. Une enveloppe totale de 695 millions d’euros est consacrée à ces activités, dont 45 % alloués aux médias numériques et 32 % aux médias traditionnels. Le sponsoring sportif connaît également une croissance significative, avec une hausse de 23 % des investissements.

Ces stratégies visent notamment à attirer un public plus jeune et à renforcer la rétention des joueurs existants.

Défis et perspectives d’avenir

Malgré cette croissance, le marché des paris en ligne en France fait face à plusieurs défis. La question de l’addiction au jeu reste préoccupante, en particulier chez les jeunes adultes et les populations vulnérables. L’ANJ continue de renforcer les mesures de prévention et de sensibilisation pour limiter les risques associés aux jeux d’argent.

Par ailleurs, le financement du sport en France dépend de plus en plus des taxes sur les paris sportifs. En 2024, les députés ont voté un amendement visant à augmenter les fonds pour le sport en augmentant les taxes sur les paris sportifs en ligne de 100,4 millions d’euros à 216,4 millions d’euros.

Enfin, l’innovation technologique, notamment l’utilisation de l’intelligence artificielle pour personnaliser les cotes et améliorer l’expérience utilisateur, devrait continuer à transformer le secteur des paris en ligne dans les années à venir.

Pour finir…

En 2025, le marché des paris en ligne en France affiche une croissance soutenue, portée par des événements sportifs majeurs, une adoption numérique accrue et des stratégies marketing offensives. Toutefois, cette expansion soulève des questions sur la régulation, la protection des joueurs et le financement du sport. Les autorités et les opérateurs devront continuer à collaborer pour assurer un développement équilibré et responsable du secteur.