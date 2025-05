La maison-mère de GTA 6 enregistre une perte de 4,5 milliards de dollars

Pas de GTA 6, pas de chocolat. Take-Two Interactive a enregistré une perte colossale de 4,5 milliards de dollars sur sa dernière année fiscale, un chiffre qui dépasse de loin les précédentes pertes déjà conséquentes : 1,1 milliard en 2022-2023 et 3,7 milliards l’année suivante.

Myriade de jeux mobile

L’acquisition de Zynga, combinée à l’absence prolongée de GTA VI, pèse lourdement sur les résultats de l’éditeur. Sans entrer dans les détails, Take-Two attribue ces mauvais chiffres aux « performances » de ses labels phares : 2K, Rockstar et Zynga. Ce qui frappe particulièrement, c’est que ces pertes s’approchent dangereusement du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise, établi à 5,6 milliards de dollars.

Malgré ce contexte défavorable, certains titres continuent de générer des revenus significatifs. GTA V, lancé il y a maintenant 14 ans, reste une source fiable de revenus, tout comme NBA 2K, Red Dead Redemption 2, Red Dead Online, Civilization VII, et une myriade de jeux mobiles signés Zynga, parmi lesquels Empires & Puzzles ou Toon Blast.

Aujourd’hui, les achats récurrents des joueurs, comme les microtransactions et contenus téléchargeables, représentent 75 % du chiffre d’affaires de Take-Two. Le mobile, de son côté, pèse désormais pour la moitié du revenu global, contre 38 % pour les consoles et seulement 11 % pour le PC – un basculement net vers un modèle économique fondé sur le jeu en ligne et les plateformes nomades.

Dans ce contexte, l’arrivée de GTA VI se fait plus que jamais attendre. Annoncé comme le prochain raz-de-marée vidéoludique, le nouveau titre de Rockstar est prévu pour le 25 mai 2026 sur Xbox Series et PS5. Un horizon qui semble encore lointain, mais qui cristallise désormais les espoirs financiers de l’éditeur.