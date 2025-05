iOS 18.5 est disponible : nouveau fond d’écran, améliorations de Temps d’écran et plus

Apple vient de publier iOS 18.5 et iPadOS 18.5, les cinquièmes mises à jour des systèmes d’exploitation iOS 18 et iPadOS 18 sortis en septembre dernier. Ces mises à jour arrivent un peu plus d’un mois après la sortie d’iOS 18.4 et iPadOS 18.4.

Les mises à jour peuvent être téléchargées directement sur les appareils éligibles en allant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. La version d’iOS 18.5 porte le numéro de build 22F76. Ceux qui avaient déjà installé la version RC verront donc une mise à jour supplémentaire.

Nouveautés et améliorations principales d’iOS 18.5

Cette mise à jour est relativement mineure mais apporte néanmoins plusieurs changements utiles. Voici les principales nouveautés incluses dans iOS 18.5 et iPadOS 18.5 selon les notes de version officielles d’Apple :

Un nouveau fond d’écran « Pride Harmony » .

. Notification pour les parents lorsque le code Temps d’écran est utilisé sur l’appareil de leur enfant .

. Possibilité d’acheter avec l’iPhone du contenu depuis l’application Apple TV sur des appareils tiers .

. Correction d’un problème pouvant entraîner un écran noir dans l’application Apple Vision Pro .

. Prise en charge des fonctionnalités satellite proposées par certains opérateurs pour tous les modèles d’iPhone 13. Plus de détails sur la page officielle d’Apple.

Disponibilité des fonctionnalités et informations de sécurité

Certaines fonctionnalités pourraient ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les appareils Apple. Pour plus d’informations sur le contenu des mises à jour de sécurité, consultez la page support.apple.com/100100.

Apple se tourne déjà vers iOS 19

Apple va désormais concentrer ses efforts sur iOS 19 et iPadOS 19, dont la présentation est prévue lors de la WWDC en juin. Toutefois, la firme prévoit également une mise à jour iOS 18.6 destinée notamment à intégrer Apple Intelligence pour le marché chinois.