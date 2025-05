Eddy Cue (Apple) : l’IA pourrait remplacer l’iPhone d’ici 10 ans

La technologie de l’intelligence artificielle (IA) progresse si rapidement que l’iPhone pourrait devenir obsolète dans la prochaine décennie, a déclaré aujourd’hui Eddy Cue, chef des services d’Apple, lors de son témoignage dans l’affaire antitrust opposant Google au département de la Justice américain (DoJ), selon Bloomberg.

Une révolution à venir avec l’IA

« Vous n’aurez peut-être plus besoin d’un iPhone dans 10 ans, aussi fou que cela puisse paraître », a affirmé Eddy Cue. Il faisait référence à la manière dont l’IA pourrait évoluer au cours des prochaines années, notamment par le biais de wearables combinés à des fonctionnalités d’IA intuitive capables de remplacer les smartphones traditionnels.

L’iPhone reste aujourd’hui le principal moteur de revenus d’Apple, et la société n’a pas encore trouvé de produit majeur capable de le remplacer. Le projet de voiture Apple a été annulé, et le premier casque de réalité virtuelle (VR) d’Apple n’a pas rencontré un grand succès.

Apple se concentre désormais sur les robots et les wearables, travaillant sur des lunettes intelligentes de réalité augmentée, qui pourraient éventuellement devenir une alternative viable à l’iPhone.

Des innovations iPhone toujours en préparation

Malgré cette spéculation, Apple continue de développer de nouvelles technologies pour l’iPhone. Parmi les innovations à venir :

Le premier iPhone pliable pourrait être lancé dès l’année prochaine.

pourrait être lancé dès l’année prochaine. En 2027, Apple pourrait introduire un iPhone tout écran, sans encoche pour la caméra ou Face ID.

Pour l’instant, les wearables basés sur l’IA n’ont pas réussi à remplacer les smartphones. Le Humane AI Pin a été un échec, tout comme le Rabbit R1, critiqué pour ses faibles performances lors de son lancement l’année dernière.

L’IA pourrait aussi transformer les moteurs de recherche

Eddy Cue témoignait dans le cadre de l’affaire antitrust sur l’accord entre Apple et Google pour faire de Google le moteur de recherche par défaut sur Safari, un accord qui pourrait être interdit par le DoJ.

Selon Cue, les solutions de recherche basées sur l’IA pourraient remplacer les moteurs de recherche traditionnels, et Apple envisage d’intégrer des outils de recherche basés sur l’IA de sociétés comme OpenAI, Anthropic et Perplexity dans Safari, afin de donner aux utilisateurs plus de choix.

Cette décision pourrait avoir des conséquences financières importantes pour Apple, qui pourrait perdre au moins 20 milliards de dollars par an si Google n’est plus autorisé à payer pour être le moteur de recherche par défaut de Safari.