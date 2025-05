GTA 6 : la deuxième bande-annonce est disponible !

Rockstar Games a créé la surprise en publiant, sans annonce préalable, la deuxième bande-annonce très attendue de Grand Theft Auto VI (GTA 6). Ce nouveau trailer, diffusé plusieurs mois après le premier qui remontait à décembre 2023, offre un regard inédit sur le jeu le plus attendu de la décennie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le titre s’annonce explosif et très réaliste !

Graphiquement stupéfiants

Les nouvelles images révèlent des graphismes stupéfiants. On y découvre également davantage la dynamique entre les deux personnages principaux, Lucia et Jason. Leur relation, qui évoque une atmosphère à la Bonnie and Clyde, se déroule dans une version revisitée de Vice City, ce qui ne manquera pas de ravir les fans de longue date de la franchise.

Rockstar a accompagné la bande-annonce d’un bref descriptif : “Vice City, États-Unis. Jason et Lucia ont toujours su que la vie ne leur ferait pas de cadeau. Mais lorsque les choses tournent mal, ils découvrent le côté obscur de la région la plus ensoleillée d’Amérique, et se retrouvent au cœur d’un complot criminel qui s’étend dans tout l’État de Leonida. Ils devront plus que jamais compter l’un sur l’autre pour espérer s’en sortir vivants. ” GTA 6 sera disponible le 26 mai 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.