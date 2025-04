Netflix lance une fonction de recherche IA capable de comprendre votre humeur

Netflix teste actuellement une nouvelle fonctionnalité de recherche basée sur la technologie d’OpenAI, afin d’améliorer la découverte de contenus par les utilisateurs de sa plateforme de streaming, selon plusieurs rapports récents.

Une recherche plus intuitive

Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux abonnés d’effectuer des recherches en utilisant un langage naturel plus élaboré que les simples requêtes par genre ou acteur. Selon Bloomberg, les utilisateurs pourront ainsi chercher des contenus en fonction de critères plus spécifiques, y compris leur humeur du moment.

MoMo Zhou, porte-parole de Netflix, a confirmé à The Verge que cette fonctionnalité était actuellement testée auprès de certains utilisateurs en Australie et en Nouvelle-Zélande sur les appareils iOS. Zhou a également précisé que le test serait étendu aux États-Unis « dans les semaines et mois à venir », sans toutefois prévoir actuellement de déploiement en dehors d’iOS.

Améliorer la découverte des contenus

Lors de la présentation des résultats financiers du premier trimestre, le PDG de Netflix, Greg Peters, a souligné l’importance d’améliorer l’expérience de découverte sur la plateforme :

« Il reste beaucoup à faire pour améliorer l’expérience de découverte et de recommandation, ce qui permettrait de mieux répondre aux attentes des abonnés et d’atteindre le public le plus large possible avec nos contenus », a-t-il expliqué.

Cette nouvelle fonctionnalité sera proposée en opt-in, indiquant une approche prudente de Netflix quant à l’utilisation de cette technologie IA. « La fonctionnalité n’en est qu’à ses débuts et nous sommes vraiment dans une phase d’apprentissage et d’écoute pour cette version bêta », a déclaré MoMo Zhou.

Des changements majeurs à venir pour Netflix

Cette nouveauté accompagne d’autres améliorations de l’expérience utilisateur, notamment la refonte de la page d’accueil de l’application Netflix pour téléviseurs, présentée par Peters comme la première modification structurelle majeure en plus de dix ans. Le déploiement de cette refonte est prévu pour plus tard cette année.

Netflix utilise déjà l’intelligence artificielle et le machine learning pour ses algorithmes de recommandation, mais cette nouvelle fonction de recherche représente une extension de l’utilisation par l’entreprise de l’intelligence artificielle générative.

IA : une aide à la créativité

Le co-PDG Ted Sarandos avait précédemment indiqué que l’IA pourrait améliorer la production cinématographique, mais ne remplacerait pas les créatifs comme les scénaristes et les acteurs. Ce sujet est particulièrement sensible à Hollywood, où beaucoup s’inquiètent que l’IA puisse menacer les emplois et réduire les coûts.

Netflix a annoncé une augmentation de 12,5 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre, atteignant 10,54 milliards de dollars par rapport à la même période l’an passé.