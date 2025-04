iPhone 17 Pro : des coques de protection révèlent un énorme découpage pour le module caméra

Le célèbre leaker Sonny Dickson revient avec une nouvelle image dévoilant des coques de protection pour le futur iPhone 17 Pro d’Apple. Le grand trou destiné à accueillir le module caméra se démarque nettement sur ces nouveaux accessoires.

Une refonte majeure du module caméra

Les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max devraient inaugurer une refonte importante du module caméra arrière, abandonnant le traditionnel carré au profit d’une barre horizontale rectangulaire traversant toute la largeur du smartphone. Ce nouveau design rappelle fortement celui des caméras des smartphones Pixel de Google.

Depuis plusieurs années, les iPhone conservent globalement la même apparence sur leur façade avant, faisant de la face arrière l’un des rares terrains propices à des évolutions visuelles significatives. Selon des rendus CAO et diverses pièces fuitées, le nouveau module conservera l’arrangement triangulaire des trois objectifs à gauche, mais repositionnera désormais le scanner LiDAR, le microphone et le flash à droite, offrant ainsi un design plus symétrique.

Pourquoi Apple modifie son design ?

La raison exacte de ce changement de design reste encore floue. Il pourrait cependant permettre à Apple d’intégrer des composants plus grands ou plus efficaces thermiquement, d’améliorer la séparation spatiale des capteurs pour une cartographie de profondeur plus précise, ou encore d’optimiser l’espace interne alors que la marque continue de miniaturiser la carte logique principale.

La couleur uniforme du nouveau module, qui devrait correspondre à celle du châssis, suggère qu’Apple souhaite adopter un langage esthétique plus cohérent et visuellement discret qu’auparavant.

Date de sortie prévue pour mi-septembre

Apple devrait dévoiler l’iPhone 17 Pro et le Pro Max en même temps que l’iPhone 17 classique ainsi qu’un tout nouveau modèle ultra-fin baptisé iPhone 17 Air, vers la mi-septembre. Pour toutes les informations actualisées, consultez régulièrement notre dossier consacré à l’iPhone 17 Pro.