Instagram travaille enfin sur une application iPad

Le réseau social Instagram, propriété de Meta, serait en train de développer une version dédiée à l’iPad, selon un article de The Information. Un employé de l’entreprise, impliqué dans la stratégie visant à profiter de l’incertitude autour de TikTok, a confirmé que le projet est en cours.

Une demande historique des utilisateurs

Depuis son lancement en 2010, Instagram n’a jamais proposé d’application optimisée pour iPad, se concentrant uniquement sur l’iPhone. Une frustration de longue date pour de nombreux utilisateurs, qui doivent se contenter de l’app iPhone étirée sur l’écran de leur tablette.

En 2022, Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, déclarait qu’il n’y avait pas assez d’utilisateurs intéressés pour justifier le développement d’une version iPad. Deux ans plus tôt, il invoquait également un manque de ressources humaines, expliquant que l’entreprise avait beaucoup à faire avec peu d’employés, et qu’une app iPad n’était pas une priorité.

Une opportunité liée au contexte de TikTok

Aujourd’hui, Instagram semble vouloir profiter d’un potentiel bannissement de TikTok aux États-Unis pour attirer ses créateurs les plus populaires. Cette stratégie passe notamment par le développement de nouveaux outils vidéo… et donc par une application plus adaptée aux usages sur iPad.

On ne connaît pas encore la date de sortie de cette app, ni ses fonctionnalités spécifiques, mais son existence fait désormais partie d’un plan plus global pour renforcer la position d’Instagram face à TikTok.

Nouveaux outils pour créateurs et Reels plus longs

Hier, Instagram a invité plusieurs créateurs à New York pour tester une nouvelle application de montage vidéo baptisée Edits. Celle-ci est censée remplacer CapCut, l’app de ByteDance qui a disparu des App Stores en janvier. Edits permet de monter facilement des vidéos courtes sur mobile, un format central dans la stratégie actuelle d’Instagram.

L’entreprise a aussi étendu la durée maximale des Reels, qui passe de 90 secondes à 3 minutes, pour s’aligner sur TikTok. L’interface de l’app a également été modifiée pour ressembler davantage à celle de son concurrent chinois.