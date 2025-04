iPad Mini : l’écran OLED fabriqué par Samsung en phase de test ?

Apple teste actuellement un nouvel écran OLED compact pour le prochain modèle d’iPad mini, selon une source chinoise proche de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Le compte Weibo Digital Chat Station a affirmé aujourd’hui, dans un bref aperçu des futures tablettes de différentes marques, que l’écran OLED testé par Apple serait fabriqué par Samsung. Toutefois, la source n’a pas précisé si cet écran offrirait un taux de rafraîchissement supérieur aux 60 Hz de l’écran LCD actuellement utilisé sur l’iPad mini 7.

Samsung préparerait des écrans OLED pour l’iPad mini

L’an dernier déjà, certaines rumeurs indiquaient qu’Apple avait demandé à ses fournisseurs des écrans OLED spécifiquement conçus pour de futurs modèles d’iPad mini.

En mai 2024, il a été rapporté que Samsung Display avait commencé à développer des échantillons d’écrans OLED de 8 pouces pour un futur iPad mini. La production en masse de ces écrans devrait débuter au cours du second semestre 2025 dans l’usine de Cheonan. Selon ce même rapport, Apple introduira également des écrans OLED dans l’iPad Air en même temps que l’iPad mini, à savoir en 2026.

Des prévisions divergentes concernant la taille et la date de sortie

Cependant, cette prévision diffère légèrement du rapport de décembre du cabinet d’analyse Display Supply Chain Consultants (DSCC). Selon DSCC, un iPad mini OLED de 8,5 pouces serait prévu pour 2026, suivi en 2027 par des modèles iPad Air OLED de 11 et 13 pouces.

Quels avantages apportera l’écran OLED à l’iPad mini ?

Les écrans OLED offrent la possibilité de contrôler individuellement chaque pixel, permettant ainsi une reproduction des couleurs plus précise et des noirs plus profonds que les autres technologies d’affichage courantes. Ces écrans proposent également un meilleur contraste, des temps de réponse plus rapides, des angles de vision améliorés et une plus grande flexibilité en matière de conception. Actuellement, tous les modèles phares d’iPhone utilisent des écrans OLED. En mai 2024, Apple a introduit pour la première fois cette technologie d’écran sur ses iPad Pro.

Différences attendues avec les modèles iPad Pro

Contrairement aux modèles iPad Pro équipés d’écrans OLED LTPO (oxyde polycristallin à basse température) à double couche, l’iPad mini et l’iPad Air pourraient recevoir des écrans LTPS (silicium polycristallin à basse température) à simple couche. Cela signifie qu’ils pourraient être moins lumineux et toujours dépourvus de la technologie ProMotion.