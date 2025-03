Les AirPods bénéficieront bientôt de la traduction en temps réel

Apple développe actuellement une nouvelle fonctionnalité permettant aux AirPods de traduire en temps réel des conversations orales, rapporte Bloomberg. Cette innovation sera liée à iOS 19 et sera déployée via une mise à jour logicielle des AirPods prévue pour plus tard cette année.

Concept d’Airpods Pro Mini – Source : Taiseer Zarruk

Traduction instantanée avec les AirPods

Cette fonctionnalité permettra aux AirPods de simplifier considérablement les échanges entre personnes parlant des langues différentes. Le processus reposera toutefois sur l’application Traduire intégrée à l’iPhone.

Par exemple, si un utilisateur anglophone équipé d’AirPods discute avec une personne parlant espagnol, l’iPhone captera l’audio, traduira automatiquement les propos en anglais et les transmettra directement aux AirPods. La réponse en anglais pourra à son tour être traduite en espagnol, puis prononcée par l’iPhone pour l’interlocuteur hispanophone. Certes, l’application Traduire sur iPhone permet déjà d’effectuer ce genre de conversations, mais intégrer cette fonction directement aux AirPods facilitera et accélérera nettement l’échange.

En complément de cette nouvelle fonctionnalité pour AirPods, Apple prévoit également une amélioration de son application Traduire dans la prochaine mise à jour iOS 19, bien qu’aucun détail précis n’ait été communiqué pour l’instant.

Une fonction probablement disponible sur plusieurs modèles d’AirPods

Même si Apple travaille sur les futurs AirPods Pro 3, attendus pour 2025, il semble que cette nouveauté liée à iOS 19 pourrait aussi être déployée sur certains modèles d’AirPods déjà existants.

Ces dernières années, Apple a fréquemment lié les mises à jour des AirPods à celles d’iOS. Par exemple, iOS 18 avait introduit un ensemble de fonctionnalités dédiées à la santé auditive, permettant notamment aux AirPods de détecter d’éventuels problèmes d’audition et même de servir d’aide auditive en cas de besoin.