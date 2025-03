AirPods Pro 3 : une sortie dans quelques mois, le point sur les rumeurs

Malgré leur sortie il y a plus de deux ans, les AirPods Pro 2 d’Apple continuent de dominer le marché des écouteurs sans fil. Cependant, avec l’arrivée prévue des AirPods Pro 3 en 2025, beaucoup se demandent si cela vaut la peine d’attendre cette prochaine génération.

Concept d’Airpods Pro 3 – Source : Zarruck Taiseer

Des mises à jour régulières des AirPods Pro 2

Outre leurs performances audio et de réduction de bruit, généralement considérées comme excellentes, l’une des clés du succès durable des AirPods Pro 2 réside dans les mises à jour régulières d’Apple.

Avec iOS 17 en 2023, les AirPods Pro 2 ont gagné l’Audio Adaptatif, des contrôles de mise en sourdine et une commutation automatique d’appareils plus rapide. iOS 18, lancé l’an dernier, a ajouté les gestes de la tête pour contrôler Siri, l’Isolation de la voix pour réduire les bruits de fond, des réglages plus précis de l’Audio Adaptatif et un nouveau mode Audio Spatial Personnalisé pour les jeux vidéo.

Récemment, les AirPods Pro 2 ont reçu une mise à jour majeure avec iOS 18.1 et iOS 18.2, intégrant une fonctionnalité d’aide auditive dans certaines régions. Autorisée par la FDA, cette fonction transforme les écouteurs en prothèses auditives accessibles sans ordonnance, destinées aux pertes auditives légères à modérées.

AirPods Pro 3 (2025) : les rumeurs clés

Bien sûr, la prochaine génération des AirPods Pro héritera de toutes ces fonctionnalités, mais elle pourrait également apporter des changements bien plus spectaculaires.

Selon plusieurs rapports, Apple prévoit une refonte complète des écouteurs et de leur boîtier de recharge. Bien que les détails soient encore rares, cela suggère un nouveau design, marquant une rupture avec le style initial conservé depuis les premiers AirPods Pro.

En interne, Apple travaillerait sur des améliorations sonores significatives grâce à un processeur audio plus rapide. Plus intrigantes encore, des rumeurs annoncent une amélioration majeure de la réduction active du bruit par rapport aux déjà impressionnants AirPods Pro 2.

Des fonctionnalités de santé avancées

Les fonctions de santé seraient aussi au cœur des AirPods Pro 3. Mark Gurman de Bloomberg annonce que le suivi de la fréquence cardiaque pourrait arriver sur cette génération.

Actuellement, les Powerbeats Pro 2 d’Apple offrent déjà le suivi cardiaque, notamment en connexion avec des équipements de sport. Il est probable que les AirPods Pro 3 proposent une fonctionnalité similaire, mais améliorée, permettant aux utilisateurs d’écouter leur musique tout en surveillant leur rythme cardiaque sur les appareils sportifs.

Apple développerait aussi de nouveaux capteurs capables de mesurer la température corporelle via le canal auditif. Cette avancée s’inscrit dans la stratégie globale d’Apple axée sur la santé, mais sa disponibilité dès l’an prochain reste incertaine.

À plus long terme, l’analyste Ming-Chi Kuo affirme que nous pourrions voir dès 2026 des AirPods intégrant des caméras infrarouges, optimisées pour améliorer l’expérience audio spatiale avec le casque Vision Pro. Gurman ajoute que des caméras miniaturisées pour des fonctions basées sur l’IA seraient également prévues par Apple, mais pas avant plusieurs années.

Des indices provenant des AirPods 4

La récente sortie des AirPods 4 pourrait nous donner des indices sur les évolutions design attendues dans les AirPods Pro 3. Les AirPods 4 abandonnent le traditionnel bouton d’appairage pour un bouton capacitif discret situé sur l’avant du boîtier. Pour activer l’appairage, il suffit d’ouvrir le boîtier et d’effectuer un double-tap sur cette zone.

Le témoin lumineux a également été revu : il reste invisible lorsque le boîtier est fermé et ne s’active qu’à l’ouverture ou en charge. Ces évolutions offrent à ce jour le boîtier AirPods le plus compact et léger, une innovation qu’Apple pourrait aisément étendre aux prochains AirPods Pro.

Quelle date de sortie pour les AirPods Pro 3 ?

Selon Mark Gurman, les AirPods Pro 3 arriveront en 2025, mais leur lancement ne serait plus qu’à quelques mois. Un autre leaker évoque même une sortie dès mai ou juin de cette année, mais sa fiabilité reste à prouver, suite à de précédentes affirmations non réalisées.

Faut-il attendre les AirPods Pro 3 ?

À quelques mois du lancement potentiel, la question d’attendre ou non les AirPods Pro 3 se pose sérieusement. Les AirPods 4 proposent déjà la réduction active du bruit à un tarif plus abordable de 179 $. Toutefois, pour ceux qui privilégient les technologies les plus récentes et innovantes, les AirPods Pro 3 pourraient être une option beaucoup plus attractive, notamment s’ils approfondissent les fonctionnalités auditives introduites dans la génération actuelle, tout en conservant leur prix actuel de 249 $.

Pour les sportifs, les Powerbeats Pro 2 semblaient être une bonne alternative, mais ils ont récemment été critiqués pour des problèmes de connexion avec l’application iPhone et leur incapacité à diffuser simultanément de la musique tout en assurant le suivi cardiaque via des équipements sportifs.

En somme, pour les utilisateurs d’appareils Apple à la recherche d’écouteurs premium et innovants, les AirPods Pro 3 pourraient valoir la peine d’attendre encore un peu.