Apple s’approvisionne en verre UTG ultra-fin pour son premier appareil pliable

Apple semble accélérer le développement de son premier appareil pliable, en s’approvisionnant auprès de fournisseurs spécialisés en verre ultra-fin (UTG).

Le verre pliable de SCHOTT UTG®

Lens Technology, principal fournisseur de verre ultra-fin

Selon un nouveau rapport de The Elec, relayé par DigiTimes, Lens Technology, un fabricant chinois, deviendrait le principal fournisseur de verre UTG pour les futurs appareils pliables d’Apple. L’entreprise pourrait assurer environ 70 % des commandes d’Apple, tandis que Corning, basée aux États-Unis, fournirait les matières premières.

Lens Technology se démarquerait par sa capacité de production à grande échelle et son expertise financière, mais aussi par ses avancées en renforcement du verre, en réduction des fissures latérales après découpe et en gravure chimique.

Une production renforcée pour un lancement en 2026

Le fournisseur prévoit d’augmenter sa production de verre UTG en 2025, en prévision du lancement du premier appareil pliable d’Apple au second semestre 2026, selon le rapport. Apple adopterait une approche unique en n’amincissant que la partie centrale du verre, ce qui permettrait de maintenir une épaisseur générale plus robuste et une meilleure durabilité.

Des entreprises sud-coréennes comme Dowoo Insys et UTI pourraient devenir des fournisseurs secondaires. Notamment, Dowoo Insys a obtenu deux brevets en octobre 2024, portant spécifiquement sur l’amincissement de la partie centrale du verre UTG, une technologie similaire à celle brevetée par Apple à la même période.

Samsung Display, fournisseur exclusif des écrans pliables ?

Samsung Display pourrait être le fournisseur exclusif des écrans pliables du premier appareil pliable d’Apple, qui pourrait être un iPhone pliable.

Plusieurs analystes, dont Ming-Chi Kuo, Jeff Pu, The Information et The Wall Street Journal, s’accordent sur une sortie potentielle entre fin 2026 et début 2027.