Les fournisseurs d’Apple prêts pour les nouveaux iPad Air, MacBook Air et iPad 11

La chaîne d’approvisionnement d’Apple se mobilise en vue du lancement imminent des nouveaux iPad Air, MacBook Air et iPad d’entrée de gamme, selon un rapport de DigiTimes.

Un lancement prévu très bientôt

Selon le rapport, les expéditions des nouveaux appareils ont débuté en décembre. D’après Mark Gurman de Bloomberg, ces modèles arriveront bientôt, bien qu’aucune date précise n’ait encore été confirmée. Gurman indique que l’annonce du nouvel iPhone SE est attendue cette semaine, et que les nouveaux Mac et iPad devraient suivre d’ici mars ou avril, voire plus tôt.

Des processeurs conçus par Apple au programme

Dans un rapport réservé aux abonnés, DigiTimes a mentionné que ces nouveaux appareils seraient en cours de transition vers des puces conçues par Apple. Comme les Mac et iPad utilisent déjà des processeurs conçus par Apple, cette remarque pourrait faire référence au chipset Wi-Fi et Bluetooth qu’Apple développerait en interne. Cependant, selon Gurman, cette puce Wi-Fi, qui prendra en charge le Wi-Fi 6E, n’arriverait pas avant 2026. La transition exacte reste donc incertaine.

Des puces M4, M3 et A16/A17 Pro pour les nouveaux modèles

Les nouveaux MacBook Air de 13 et 15 pouces devraient être équipés de la puce M4, tandis que l’iPad Air bénéficierait de la puce M3. Quant à l’iPad 11 d’entrée de gamme, il pourrait être doté de la puce A16 ou A17 Pro. En dehors de ces mises à jour matérielles, aucun changement majeur n’est attendu.

Une amélioration possible de l’efficacité énergétique

La puce Wi-Fi d’Apple pourrait améliorer l’efficacité énergétique par rapport aux puces actuellement fournies par Broadcom, mais ses avantages pour les utilisateurs restent à confirmer.

Avec ces mises à jour, Apple continue de renforcer l’intégration de ses technologies internes tout en préparant une nouvelle génération d’appareils.