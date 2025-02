Le MacBook Pro OLED au design plus fin prévu pour 2026

Le premier MacBook Pro équipé d’un écran OLED reste sur les rails pour un lancement en 2026, avec un design plus fin qu’Apple serait en train de développer, selon un nouveau rapport de The Elec.

Production des écrans OLED : Samsung en première ligne

Samsung Display est actuellement en phase de production d’échantillons tests pour les panneaux OLED destinés au MacBook Pro. Ces essais sont réalisés sur une machine de dépôt installée en novembre 2024. Cependant, les projections de l’industrie estiment que seulement 3 à 5 millions de panneaux OLED seront expédiés chaque année pour les MacBook Pro, bien en deçà de la capacité de production de 10 millions d’unités annuelles de Samsung, basée sur des panneaux OLED de 14,3 pouces. Pour rentabiliser sa production, Samsung devra attirer d’autres clients.

Une technologie hybride pour des écrans améliorés

Les rumeurs précédentes indiquent qu’Apple adoptera la technologie d’affichage OLED dès 2026 pour le MacBook Pro. Ces nouveaux modèles utiliseront une technologie OLED hybride, similaire à celle des derniers iPad Pro. Cette technologie combine un substrat en verre avec une encapsulation en film mince, offrant une meilleure luminosité, un contraste renforcé et une efficacité énergétique supérieure aux écrans mini-LED actuels des MacBook Pro.

Investissements dans les lignes de production OLED

Samsung Display aurait investi environ 3 milliards de dollars dans sa ligne de production OLED de 8e génération, dédiée aux écrans de taille ordinateur portable. De son côté, le fabricant chinois BOE développe également des capacités de production pour les panneaux OLED hybrides, sa ligne étant plus polyvalente puisqu’elle pourra produire des écrans hybrides et flexibles.

Les MacBook Pro 2025 resteront sur mini-LED

Selon l’analyste Apple Ming-Chi Kuo et l’expert de l’industrie des écrans Ross Young, les modèles 14 et 16 pouces de MacBook Pro continueront d’utiliser des écrans mini-LED en 2025. Mark Gurman de Bloomberg prévoit également une mise à jour modeste des performances pour les MacBook Pro de 2025, avec des puces M5, M5 Pro et M5 Max, qui seraient déjà presque prêtes.

Un design plus fin et une refonte complète pour 2026

Mark Gurman rapporte qu’Apple travaille sur un MacBook Pro OLED considérablement plus fin, dans le cadre de son ambition de créer “les produits les plus fins et les plus légers de leur catégorie dans toute l’industrie technologique.” Le modèle 2026 pourrait donc marquer une véritable refonte pour le MacBook Pro, grâce à l’association de l’écran OLED et du design plus compact.