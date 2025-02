iPhone 16 : de nouvelles couleurs attendues cette année ?

Apple a l’habitude d’ajouter de nouvelles couleurs d’iPhone chaque année en milieu de cycle produit. Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre pour 2025 ?

Depuis 2017, Apple a introduit de nouvelles couleurs d’iPhone à six reprises, généralement en mars ou avril, après le lancement initial du modèle. Voici les ajouts les plus marquants :

iPhone 7 et 7 Plus : (PRODUCT)RED (mardi 21 mars 2017)

iPhone 8 et 8 Plus : (PRODUCT)RED (lundi 9 avril 2018)

iPhone 12 et 12 mini : Violet (mardi 20 avril 2021)

iPhone 13 et 13 mini : Vert (mardi 8 mars 2022)

iPhone 13 Pro et 13 Pro Max : Vert alpin (mardi 8 mars 2022)

iPhone 14 et 14 Plus : Jaune (mardi 7 mars 2023)

Un renouvellement incertain en 2025

Pour l’instant, aucune rumeur ne circule concernant de nouvelles couleurs pour l’iPhone 16. Il est possible qu’Apple fasse l’impasse cette année, comme cela a été le cas pour l’iPhone XR en 2019, l’iPhone 11 en 2020, et l’iPhone 15 en 2024. Cependant, depuis 2017, Apple a ajouté des couleurs bien plus souvent qu’elle ne l’a ignoré, ce qui laisse la porte ouverte à un rafraîchissement cette année. Cela reste toutefois incertain, étant donné qu’aucune nouvelle couleur n’a été proposée l’année dernière.

Apple n’a ajouté une nouvelle couleur spécifique aux modèles Pro qu’une seule fois, en 2022. Bien que cela reste possible en 2025, il semble peu probable que cela se reproduise.

Les options actuelles et les possibles ajouts

L’iPhone 16 est actuellement proposé en noir, blanc, teal, rose et ultramarine. Des couleurs comme le rouge, le jaune, le violet ou le gris semblent envisageables, puisqu’elles ont déjà été proposées par le passé et ne ressemblent pas aux teintes existantes.

Toutefois, les rumeurs précises sur les couleurs émergent généralement un peu plus tard dans l’année, selon le calendrier habituel d’Apple.