Apple et Sony travaillent toujours sur la compatibilité des manettes VR pour le Vision Pro

Apple et Sony travaillent toujours sur l’intégration des manettes de réalité virtuelle PlayStation VR2 avec le Vision Pro, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Le Playstation VR2

Une intégration en développement depuis plusieurs mois

En décembre dernier, Gurman révélait déjà que cette collaboration était en cours depuis plusieurs mois et visait à permettre aux utilisateurs du Vision Pro d’utiliser les contrôleurs VR de Sony comme accessoire optionnel.

Actuellement, le Vision Pro prend en charge les manettes de PS5 et Xbox, mais ces dernières ne sont pas optimisées pour la réalité virtuelle. Elles manquent notamment de la prise en charge des six degrés de liberté (6DOF), une technologie essentielle pour une expérience VR plus immersive et précise.

Une mise à jour de visionOS attendue cette année

Dans sa dernière newsletter “Power On”, Gurman confirme que le développement se poursuit et qu’une mise à jour de visionOS prévue cette année devrait introduire la prise en charge des manettes PlayStation VR2.

Un contrôle plus précis du système

Selon Gurman, ces contrôleurs ne seront pas seulement dédiés au gaming. Ils pourraient aussi permettre une interaction plus précise avec visionOS, améliorant ainsi l’expérience utilisateur au-delà des simples jeux en réalité virtuelle.

Un geste vers les joueurs, malgré des ventes décevantes

Bien que cette nouveauté ne suffise probablement pas à relancer les ventes décevantes du Vision Pro, Gurman estime qu’il s’agit d’un signal positif pour montrer qu’Apple continue à s’intéresser au marché du gaming.

L’arrivée de contrôleurs optimisés pour la réalité virtuelle pourrait encourager davantage de développeurs à concevoir des jeux immersifs pour le Vision Pro, un domaine où Apple doit encore convaincre.