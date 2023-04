Samsung Galaxy A24 : quelles sont ses caractéristiques techniques ?

Samsung a discrètement annoncé le Samsung Galaxy A24. Il s’agit d’un smartphone d’entrée de gamme qui présente quelques caractéristiques intéressantes. Il est notamment doté d’un appareil photo arrière avec stabilisation optique de l’image (OIS). Bien qu’il ne soit pas compatible avec la connectivité 5G, le smartphone offre plusieurs avantages à un prix supposé abordable.

Découvrez le nouveau téléphone de Samsung : principales spécifications et caractéristiques

Le Galaxy A24 est le dernier né de la série Galaxy A de Samsung. Celle-ci comprend également le Galaxy A14, le Galaxy A34 et le Galaxy A54. L’appareil est doté d’un grand écran OLED de 6,5 pouces offrant une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels. Bien que le taux de rafraîchissement de l’écran n’ait pas encore été confirmé, on s’attend à ce qu’il soit de 90 Hz. Le smartphone est équipé d’un SoC octa-core cadencé à 2,2 GHz, probablement le MediaTek Helio G99. Les utilisateurs peuvent choisir entre 6 ou 8 Go de RAM, ainsi que 128 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD jusqu’à 1 To.

L’appareil photo et la connectivité du Samsung Galaxy A24

La principale caractéristique du Galaxy A24 est son appareil photo principal de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.8 et une stabilisation optique de l’image (OIS). Les autres capteurs photo comprennent un ultra grand angle de 5 mégapixels. Un objectif macro de 2 mégapixels et une caméra frontale de 16 mégapixels pour les selfies.

En termes de connectivité, ce smartphone prend en charge la 4G, le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.3 et le NFC. Il dispose également d’un port USB-C, d’une prise casque de 3,5 mm et d’un capteur d’empreintes digitales latéral pour le déverrouillage. La batterie de 5 000 mAh offre une autonomie confortable. Toutefois, la charge rapide est limitée à 25 watts via le port USB-C.

Enfin, ce téléphone fonctionne sous Android 13 avec l’interface Samsung One UI 5.0. Le prix du Galaxy A24 ainsi que sa disponibilité en France ne sont pas encore annoncés. Cependant, il devrait être compétitif. Ses caractéristiques et son positionnement sur le marché des smartphones d’entrée de gamme en sont la preuve.