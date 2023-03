Sonos prévoit de lancer une nouvelle enceinte portable cette année

Selon des informations rapportées par The Verge, Sonos prévoit de lancer une nouvelle version de son enceinte Sonos Move. Cette dernière est alimentée par une batterie et devrait être commercialisée au cours du second semestre de l’année.

La Sonos Move

Une nouvelle enceinte mobile Sonos prévue pour 2023

La société Sonos, a lancé récemment ses dernières enceintes connectées pour la maison, les Sonos Era 100 et Sonos Era 300. Pourtant, elle ne montre pas de signes de ralentissement sur ses produits en 2023. Selon The Verge, le fabricant américain prévoit de lancer une nouvelle génération d’enceintes connectées sans fil et alimentées par batterie. Cette nouvelle génération sera accompagnée d’une nouvelle version de son enceinte Sonos Move. Elle sera lancée dès le second semestre de l’année.

Selon The Verge, cette nouvelle enceinte est déjà connue sous le nom de modèle S44. Il est possible qu’elle soit commercialisée sous le nom de Sonos Move (Gen 2). Elle conserverait donc les principales caractéristiques de la première enceinte nomade de la marque, lancée en 2019. En effet, les dimensions seraient similaires, avec un poids de 3 kg, une largeur de 160 mm et une hauteur de 240 mm. Par ailleurs, elle fonctionnera sur batterie.

Une enceinte plus puissante

Selon l’article de The Verge, la nouvelle version du Sonos Move (Gen 2) offrira des fonctionnalités supplémentaires. Elle permettra notamment de basculer automatiquement entre la lecture Wi-Fi et la configuration une enceinte Bluetooth. En outre, il ne sera pas nécessaire d’appuyer sur un bouton pour changer de source.

Il est important de noter que les nouveaux haut-parleurs Sonos Era 100 et Era 300 bénéficieront également de la lecture Bluetooth. Par ailleurs, The Verge prévoit que l’enceinte disposera d’une puissance de traitement accrue pour une meilleure gestion des logiciels et des mises à jour pluriannuelles. L’enceinte pourra être utilisée avec des sources filaires grâce à un adaptateur jack qui se branche sur la prise USB-C.

Rappelons que Sonos a prévu de lancer quatre nouvelles catégories de produits cette année. La société a en outre prévu de renouveler ses gammes actuelles. Le PDG de la marque américaine avait annoncé cette nouvelle en novembre 2022.

Pour The Verge, il est probable que la nouvelle enceinte nomade Sonos Move (Gen 2) soit présentée au second semestre 2023. Elle sera présentée à la fin de l’été ou au début de l’automne. Rappelons que la première Sonos Move avait été dévoilée lors de l’IFA 2019 à Berlin, le 5 septembre 2019.