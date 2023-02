Le prochain iPhone 15 embarquerait le Wi-Fi 6E

D’après les dernières rumeurs, le prochain iPhone 15 pourrait embarquer le Wi-Fi 6E et bien d’autres nouveautés.

L’information avait été dévoilé par les analystes de Barclays. Ceux-ci indiquent que l’iPhone 15 pourrait être équipé de la technologie Wi-Fi 6E. Si l’information se confirme, ce serait une première dans l’histoire de la firme de Cupertino.

Notons que le Wi-Fi 6E est déjà disponible sur le Mac mini, les MacBook et les iPad. Rappelons que cette technologie prend en charge les signaux de 6 GHz en plus des bandes passantes de 2,4 GHz et 5 GHz.

Si le prochain iPhone 15 est équipé de la technologie Wi-Fi 6E, le smartphone permettrait aux utilisateurs de bénéficier d’une meilleure vitesse de connexion. Par ailleurs, cette solution réduit les interférences entre le téléphone et le routeur.

Outre le Wi-Fi 6E, les prochains iPhone devraient nous offrir d’autres fonctionnalités. Les analystes indiquent que le smartphone serait doté d’un objectif « périscope ». Celui-ci équiperait les modèles « Pro » et « Ultra ».

Par ailleurs, les deux prochains iPhone 15 haut de gamme devraient accueillir la puce A17. Celle-ci se baserait sur la technologie 3 nm de la firme TSMC, ce qui offrirait à l’utilisateur une vitesse nettement supérieure. Rappelons que l’iPhone 14 est doté de la technologie Wi-Fi 6.