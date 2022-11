Sur Twitter, la vérification pourrait coûter cher

Récemment, Elon Musk a officialisé le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars. Le patron de Tesla a licencié l’ancien CEO et quelques dirigeants. Il pourrait aussi rendre le statut « Vérifié » payant.

Elon Musk veut accélérer la rentabilité de Twitter, semble-t-il. A en croire les informations de The Verge, le milliardaire américain souhaiterait augmenter le tarif de la vérification du compte. Celui-ci devrait passer de 4,99 $ à 19,99 $ par mois, d’après la même source.

Rappelons que le service « Twitter Blue » n’est disponible qu’aux US, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande. Il permet à l’utilisateur d’accéder à plusieurs fonctionnalités. Il peut annuler un tweet, créer des dossiers de favoris, etc.

Dans la version imaginée par Elon Musk, tout un chacun pourrait rejoindre le service « Twitter Blue ». Il suffirait de débourser la somme de 19,99$ par mois.

D’après The Verge, le milliardaire américain voudrait pousser les utilisateurs à passer à la caisse. Ceux qui sont déjà vérifiés auraient 90 jours pour y souscrire. Dans le cas contraire, ils perdront leur vérification.

Notons que le patron de SpaceX a lancé un défi aux équipes de Twitter. Ceux-ci doivent rendre opérationnelle la nouvelle version du service « Twitter Blue » dès le 7 novembre. Dans le cas contraire, ils seront virés.