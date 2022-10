Meta lance WhatsApp Premium

La rumeur se confirme. Meta commence le déploiement de WhatsApp Premium, une formule payante de sa messagerie électronique.

A priori, la version payante de WhatsApp est destinée aux entreprises, quelle que soit leur taille. Celles-ci vont pouvoir profiter de plusieurs fonctionnalités utiles pour bien s’organiser, gagner du temps et booster leur business.

Meta a déjà commencé le déploiement de WhatsApp Premium. Pour le moment, la formule est disponible dans les dernières versions bêta de WhatsApp Business sur iOS et Android.

La version Premium de WhatsApp permettra aux entreprises de partager le compte avec 10 appareils. Ainsi, plusieurs employés pourront y accéder pour répondre aux messages laissés par les clients, gérer les commandes, etc.

Les entreprises auront aussi la possibilité de passer des appels vidéo avec 32 personnes, ce qui facilitera l’organisation de leurs réunions.

Par ailleurs, elles devraient avoir la possibilité de créer un lien commercial court et personnalisé de type :

https://wa.me/(nom de la société)

Pour l’heure, on ne connaît pas la date du déploiement officiel de WhatsApp Premium. On ne connaît pas non plus son prix.

A en croire les analystes, la version payante de l’application ne serait disponible que dans certains pays. Par ailleurs, son prix varierait selon les contrées.

Quoi qu’il en soit, Meta essaye de trouver des pistes pour monétiser ses différents services et booster ses revenus.