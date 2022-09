Adobe rachète Figma pour 20 milliards de dollars

Adobe a déboursé 20 milliards de dollars, en cash et en actions, pour acquérir Figma, un logiciel de conception de plus en plus utilisé par les designers.

Figma est l’un des outils favoris des designers. Un bon nombre d’entre eux s’en servent pour créer des prototypes, représenter l’expérience des utilisateurs et uniformiser les composants au sein d’un “design system”.

Notons que Figma a également conçu FigJam, un excellent tableau blanc utilisé par des millions de personnes pour brainstormer, collecter des idées, créer des diagrammes, animer des réunions, etc.

Figram est un logiciel collaboratif de prototype et de design dans le Cloud. Il est utilisé par plus de 4 millions de designers. Les grandes entreprises s’en servent pour développer leurs apps web et mobile, notamment Microsoft, Google, Salesforce, Oracle, Airbnb, Twitter, Uber ou encore Stripe.

Certes, on ne peut pas comparer les revenus générés par Adobe avec ceux de Figma, mais cette dernière est en forte croissance, ce qui a suscité l’intérêt des dirigeants d’Adobe. Lors de son dernier tour de table en 2021, la firme avait été valorisée 10 milliards de dollars. Elle emploie plus de 800 personnes et génère 200 millions de dollars de revenus annuels. En 2022, elle devrait, sans doute, doubler ses revenus annuels. À noter qu’Adobe pèse un peu moins de 150 milliards en Bourse.