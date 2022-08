Meta : Horizon Worlds arrive en France

Meta continue le déploiement de son métavers. Horizon Worlds arrive en France et en Espagne.

Malgré les pertes enregistrées par sa division Reality Labs, le géant américain se dit convaincu de l’importance des mondes numériques. Meta investit des sommes colossales pour améliorer Horizon Worlds et continuer son déploiement dans les quatre coins du monde.

« J’ai hâte de voir les gens explorer et construire des mondes immersifs, et de proposer cela à plus de pays bientôt », indique le patron de Meta dans un post sur son compte Facebook.

Au sein d’Horizon Worlds, l’utilisateur peut jouer à une pléthore de jeux, comme Wake The Robot et Arena Clash, organiser des conférences, assister à des concerts, personnaliser son avatar, etc.

En y accédant, « vous n’êtes pas qu’un simple visiteur, vous faites partie de ce qui rend ce monde formidable », souligne Meta.

Selon les chiffres publiés en février 2022, 300 000 personnes se connectent mensuellement au monde virtuel de Meta. Dans le futur, Horizon Worlds sera accessible au grand public et accueillerait des millions de personnes tous les mois.

Pour accéder à Horizon Worlds, l’utilisateur doit impérativement se munir d’un casque Oculus Quest 2, dont le prix est d’environ 449 euros. Dans le futur, il pourra y accéder sans casque VR.