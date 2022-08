Amazon Drive fera ses adieux en 2023

Après plus d’une décennie de service, la firme américaine a pris la décision de fermer les portes de son service de stockage dans le Cloud « Amazon Drive » fin 2023.

En 2011, le géant du commerce électronique s’est lancé dans le stockage en ligne en lançant « Amazon Cloud Drive ». Le service propose aux utilisateurs un stockage gratuit de 5 Go et plusieurs formules payantes destinées aux professionnels et aux entreprises.

Récemment, Amazon a envoyé un email à ses clients, indiquant la fermeture imminente de la plateforme de stockage.

Le 31 décembre 2023, Amazon Drive fera donc ses adieux. Si vous avez des fichiers stockés sur la plateforme, vous devez les télécharger avant la fin de l’année prochaine. Ainsi, vous pourrez les stocker sur une autre plateforme, un disque dur externe, votre ordinateur, etc.

Sur l’App Store et le Play Store, l’application Amazon Drive ne sera plus disponible à partir du 31 octobre.

Les utilisateurs ne vont toutefois pas perdre leurs photos et vidéos. Celles-ci seront enregistrées dans l’app Amazon Photos. Le géant de la vente sur Internet semble vouloir concentrer ses efforts sur ladite application. Celle-ci permet aux utilisateurs de profiter de 5 Go de stockage gratuits. Pour avoir plus d’espace, l’utilisateur doit payer un abonnement. Notons que l’app est disponible sur iOS, Android et depuis le web.