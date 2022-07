Une Apple Watch Pro dotée d’un nouveau design pour 2022 ?

Fin 2022, Apple devrait dévoiler trois modèles de montre connectée. À en croire les analystes, la Pomme préparerait une Apple Watch Pro avec un nouveau design, une meilleure autonomie et un capteur de température corporelle.

La semaine dernière, la firme de Cupertino avait publié une étude indiquant que la montre connectée est au cœur de sa stratégie.

D’après l’analyste Mark Gurman, la firme de Tim Cook devrait présenter trois Apple Watch dans les prochains mois. Elle pourrait dévoiler une Apple Watch SE avec un tarif abordable. Mais avec l’inflation, on ne sait pas si la Pomme conservera le prix de 299 euros actuellement pratiqué. Ce modèle pourrait remplacer la Series 3 vendue à partir de 219 euros.

Par ailleurs, l’entreprise américaine préparerait une Apple Watch Pro, la montre connectée la plus intéressante et la plus innovante pour les fans.

La Watch Pro embarquerait un écran plus grand, 7% plus large, avec un nouveau design. D’après Gurman, la montrer serait équipée d’un boîtier plus large ce que celui du modèle actuel. Il ajoute que l’Apple Watch Pro « pourrait être bien plus grosse que l’Apple Watch standard ».

Le journaliste de Bloomberg ajoute que le design de la Watch Pro serait « une évolution de la forme rectangulaire actuelle, et pas circulaire ».