Un iPhone 14 Pro avec des performances boostées ?

D’après les analystes, l’iPhone 14 Pro embarquerait le SoC A16 Bionic, 6 Go de RAM LPDDR5 et bien d’autres nouveautés. Apple voudrait améliorer les performances du smartphone pour surprendre ses clients.

Le média DigiTimes indique que les iPhone 14 seraient équipés de 6 Go de RAM. L’information avait été évoquée par l’analyste Ming-Chi Kuo en mars dernier.

L’iPhone 14 Pro aurait droit en outre à une RAM LPDDR5, avec de meilleures performances et une consommation énergétique 30% plus faible que la RAM LPDDR4X.

Le modèle Pro des prochains iPhone serait également équipés de la puce A16 Bionic. Les autres modèles se contenteraient de la puce A15 Bionic, que l’on trouve sur les iPhone 13.

À en croire les dires de DigiTimes, la firme de Cupertino aurait contacté ses fournisseurs pour augmenter la cadence de production. Apple a fait de bonnes ventes avec l’iPhone 13 et souhaiterait en faire encore plus avec le prochain modèle. La Pomme est optimiste et s’attendrait à une forte demande.

Le géant américain croit au succès de l’iPhone 14. En mai dernier, la Pomme a pourtant baissé ses objectifs de vente. Dernièrement, elle a revu ses prédictions à la hausse et souhaite vendre 220 millions d’iPhone en 2022.

Rappelons que les iPhone 14 seraient disponibles en septembre prochain.