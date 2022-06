Apple diffusera la MLS pendant 10 ans pour 2,5 milliards de $

Apple vient de signer un accord d’exclusivité de 10 ans avec la Major League Soccer (MLS). La firme américaine souhaite attirer les fans de l’un des sports montants aux États-Unis.

Notons que l’accord avec la MLS débutera en 2023. Ainsi, la Pomme va diffuser les matchs de la ligue de football nord-américaine sur sa plateforme Apple TV. Le géant de Cupertino y diffusera les matchs des dix prochaines saisons (2023-2032).

Pour regarder les matchs de la LMS, les utilisateurs d’Apple TV devront payer un abonnement supplémentaire pour accéder au service de streaming « Spécial LMS ». Rappelons que la plateforme est disponible dans les quatre coins du monde et partout dans l’écosystème Apple, mais aussi sur Android TV ou FireOS.

« Le service offrira aux fans un nouveau spectacle de concours de match en direct hebdomadaire afin qu’ils ne ratent jamais un but passionnant ou un enregistrement, ainsi que des rediffusions de jeu, des faits saillants, des analyses et d’autres émissions originales. Ce contenu LMS en direct et à la demande fournira s vues approfondies et des coulisses des joueurs et des clubs que les fans adorent », indique Apple dans un communiqué de presse.

Le montant de l’accord d’exclusivité est d’environ 2,5 milliards de dollars, à en croire les dires de la presse américaine.