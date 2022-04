Apple prépare un chargeur 35W avec 2 ports USB-C

À en croire les dires de nos confrères de 9to5Mac, Apple pourrait très prochainement lancer un nouveau chargeur double-port USB-C de 35 Watts.

Un modèle de chez Belkin

Le nouveau chargeur donc serait équipé de deux ports USB de Type-C, et pourrait ainsi recharger deux appareils simultanément.

D’après le média, le nouveau chargeur offrirait aux utilisateurs plusieurs modes : 5VDC/3A, 9VDC/3A, 15VDC/2.33A et 20VDC/1.75A. Le nouveau chargeur fournirait toutefois une puissance de 35W dans sa globalité, et non pas pour chaque port.

L’information provient du site officiel du géant américain. La Pomme a mis en ligne un document pour un « Apple 35W Dual USB-C port Power Adapter ». Les équipes de 9to5Mac ont eu le temps de faire une capture d’écran avant sa suppression.

Bien évidemment, l’information est à prendre avec des pincettes. Pour le moment, la firme de Cupertino n’a dévoilé aucune information au sujet d’un éventuel « dual charger 35W ».

Mais si l’information se confirme, l’utilisateur aurait à sa disposition un accessoire pour charger un duo d’appareil parmi une gamme large comme le MacBook Air M1, l’iPad, l’iPhone, l’Apple Watch, etc.

Le mois dernier, le célèbre analyste Kuo évoquait l’arrivée d’un chargeur GaN 30W pour 2022. Il fonctionnerait à des tensions plus élevées, ce qui permettrait de réduire la taille du chargeur.