High Tech : UGREEN fait son Black Friday (Hub, câbles USB C/Lightning, chargeur...)

Pour le Black Friday 2021, le fabricant de produits high tech UGREEN propose de belles promotions. Découvrez sans plus attendre notre sélection des bonnes affaires : câbles USB-C, Lightning, chargeur, HUB, dongle Bluetooth… il y en a pour tous les goûts !

Hub USB C vers 4 Ports USB 3.0 5Go/s UGREEN

Pour le Black Friday, le Hub USB-C vers 4 Ports USB 3.0 UGREEN est à 13,55€ au lieu de 16,99€. Cet adaptateur USB C vers USB de type A offre une vitesse de transfert de données jusqu’à 5 Go/s. Très compact (104x30x10 mm) et léger, il deviendra votre meilleur compagnon de voyage.

Chargeur USB C 30W Power Delivery UGREEN

Pendant ce Black Friday, le Chargeur USB C 30W Power Delivery UGREEN est à 16,99€ au lieu de 19,99€. Il permet par exemple de passer de 0 à 58% de batterie sur l’iPhone 13 en seulement 30 minutes. Design compact et léger, il prend peu de place et peut être emporté partout.

Câble USB C vers USB C Charge Rapide 3A UGREEN

A l’occasion du Black Friday, le Câble USB C vers USB C Charge Rapide 3A UGREEN est à 6,78€ au lieu de 8,99€. Doté de la technologie PD, il offre la charge rapide jusqu’à 60W 20V/3A (max). La gaine en nylon tressé offre une bonne protection pour éviter d’endommager le câble lorsqu’il est plié

Câble USB C vers Lightning Certifié MFi Nylon Tressé UGREEN

Black Friday oblige, le Câble USB C vers Lightning Certifié MFi Nylon Tressé UGREEN est à 11,98€ au lieu de 14,99€. Il permet par exemple de recharger un iPhone 13/ 12/ SE 2020 à 50% en 30 minutes. Ce câble est conçu pour résister à plus de 15 000 insertions et 15 000 flexions.

Adaptateur Bluetooth USB 5.0 (Dongle) UGREEN

Enfin, pour le Black Friday, l’ Adaptateur Bluetooth USB 5.0 (Dongle) UGREEN est à 11,15€ au lieu de 13,99€. Cette clé ajoute la fonctionnalité Bluetooth 5.0 à un ordinateur non-Bluetooth. L’adapteur est extrêmement petit, ce qui fait que vous pouvez le laisser dans l’ordinateur portable sans risque de l’endommager.

Parmi les autres promotions, jetez un œil au Chargeur USB C 100W 4 Ports UGREEN (60.78€), à la Housse Ordinateur Portable 13 et 13.3 Pouces UGREEN (16.99€) ou encore au Chargeur 66W deux ports UGREEN (30.38€). Retrouvez tous les produits UGREEN sur leur page Amazon en cliquant ici.