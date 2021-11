Brevet : Apple préparerait un drone

À en croire certains médias, Apple serait en travailler de travailler sur un drone. Récemment, le géant américain a déposé un brevet décrivant un « système aérien sans équipage » au sein d’un réseau cellulaire « permettant la communication pour le contrôle des systèmes 5G », selon les dires de l’U.S. Patent and Trademark Office.

En vérité, il est très difficile de savoir qu’Apple nous cache, même en sachant qu’il a déposé en mars dernier un brevet impliquant des drones capables de conserver une connexion entre deux antennes cellulaires. Mais il est possible que le géant américain cherche à obtenir de l’expertise pour lancer des drones dans un futur proche.

Selon les dires du site iDrop News, la Pomme serait en train de concevoir un drone, une sonnette connectée et une caméra de surveillance. Le média précise que le drone arrivera avec plusieurs fonctionnalités telles que le LiDAR et serait lié à l’iPhone et à l’iPad. On imagine qu’il y aurait grâce à cela de multiples possibilités d’utilisation. Le site ajoute que l’on serait toutefois très loin de la commercialisation de l’appareil.

En janvier 2021, Apple a déjà déposé un brevet lié à un concept de drone, ayant pour objectif de mieux l’équiper en cas de saturation de réseau.