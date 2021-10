Spotify totalise 172 millions d’abonnés payants

Mercredi dernier, la plateforme suédoise a annoncé les résultats du troisième trimestre de l’année en cours. Spotify compte désormais 172 millions d’abonnés payants, soit une augmentation de 19% en un an, avec un bénéfice net de 2 millions d’euros.

Le numéro un mondial du streaming musical réalise son sixième bénéfice net depuis son entrée en Bourse en 2018. Fin septembre, la plateforme a atteint 381 millions d’utilisateurs actifs, soit une hausse de 19% sur un an. Parmi eux, 172 millions de personnes passent par la formule payante pour profiter de toutes les fonctionnalités offertes par Spotify, alors que les 209 autres millions se contentent de l’offre gratuite financée par la publicité.

Les résultats annoncés par Spotify indiquent que le chiffre d’affaires a atteint 2,5 milliards d’euros au cours du troisième trimestre 2021, en hausse de 26% grâce aux revenus Premium et à la publicité. La marge brute trimestrielle s’est établie à 26,7% et le résultat net a atteint 2 millions d’euros, après une perte de 101 millions d’euros un an plus tôt.

« Nous avons connu un nouveau trimestre de forte croissance publicitaire et les indicateurs d’engagement des utilisateurs sur de nombreux marchés ont montré des signes encourageants de croissance », s’est félicité la firme suédoise. À noter que Spotify souhaite atteindre 400 millions d’utilisateurs à la fin de l’année en cours.