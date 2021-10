Google Pay : le géant abandonne son projet d’offre bancaire Plex

Google voulait se diversifier. Le géant projetait une offre bancaire, annoncée en 2019, mais le groupe a décidé d’y mettre un terme. Le service, nommé Plex, devait fonctionner par le biais de l’application Google Pay, et devait initialement être lancé en 2020. Mais les délais n’ont pas été respecté, et un cadre de Google Play qui défendait le projet est parti en avril dernier. Pour justifier cet arrêt, une porte-parole de Google a déclaré au Wall Street Journal que la société se concentrerait désormais principalement sur « la fourniture d’outils numériques aux banques et autres prestataires de services financiers, plutôt que sur la fourniture de ces services ».

Le projet d’offre bancaire de Google était en développement depuis tout de même deux ans, avec la collaboration de la banque américaine Citigroup. Google ne voulait pas devenir une banque à part entière, mais servir d’interface avec des établissements existants. Les comptes Plex auraient été synchronisés avec l’application Google Pay, grâce à quoi l’on peut payer avec son smartphone, comme Apple Pay. Environ 400 000 personnes s’étaient enregistrées sur une liste d’attente pour Plex.

Les régulateurs bancaires n’ont pas joué de rôle dans sa disparition, selon le Wall Street Journal. Néanmoins, Google a informé les régulateurs qu’il ne poursuivait pas le développement du service avant d’en informer tous ses partenaires bancaires.